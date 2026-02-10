FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Imperial Brands von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Imperial Brands-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.02.2025 wurde das Imperial Brands-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Imperial Brands-Aktie an diesem Tag 28,57 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Imperial Brands-Papier investiert hätte, hätte er nun 350,018 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 533,08 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Anteils am 09.02.2026 auf 32,95 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,33 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich jüngst auf 26,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at