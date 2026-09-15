Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Lukrative Imperial Brands-Anlage?
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15.09.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Imperial Brands-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Imperial Brands-Papier bei 39,45 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,535 Imperial Brands-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 25,53 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 64,71 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,29 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Imperial Brands bezifferte sich zuletzt auf 18,80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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