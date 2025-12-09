FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Imperial Brands-Einstiegs gewesen.

Imperial Brands-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Imperial Brands-Aktie bei 34,82 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,872 Imperial Brands-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.12.2025 auf 32,62 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,68 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,32 Prozent verringert.

Insgesamt war Imperial Brands zuletzt 25,94 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at