Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Profitable Imperial Brands-Anlage?
|
09.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Imperial Brands-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Imperial Brands-Aktie bei 34,82 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,872 Imperial Brands-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.12.2025 auf 32,62 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,68 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,32 Prozent verringert.
Insgesamt war Imperial Brands zuletzt 25,94 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Imperial Brands plcmehr Nachrichten
|
15:58
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
27.11.25
|Impulsarmer Handel in London: FTSE 100 pendelt am Donnerstagnachmittag um Nulllinie (finanzen.at)