FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Imperial Brands-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Imperial Brands-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37,29 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,820 Imperial Brands-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 826,61 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Papiers am 02.02.2026 auf 30,82 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 17,34 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 24,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at