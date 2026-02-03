Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Rentables Imperial Brands-Investment?
|
03.02.2026 10:04:03
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Imperial Brands-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37,29 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,820 Imperial Brands-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 826,61 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Papiers am 02.02.2026 auf 30,82 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 17,34 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 24,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Imperial Brands plc
|
10:04
|FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.01.26
|FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: Über diese Dividende können sich Imperial Brands-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
28.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
28.01.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
27.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse London: So performt der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Imperial Brands plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Imperial Brands plc
|36,05
|0,17%