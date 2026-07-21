Imperial Brands Aktie

Imperial Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

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Performance im Blick 21.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Imperial Brands-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Imperial Brands-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde die Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,95 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,034 Imperial Brands-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Imperial Brands-Papiers auf 28,45 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 712,23 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 28,78 Prozent verkleinert.

Imperial Brands wurde am Markt mit 21,95 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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