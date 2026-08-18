FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Imperial Brands-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Imperial Brands-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Imperial Brands-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,60 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 246,305 Imperial Brands-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 325,12 GBP, da sich der Wert einer Imperial Brands-Aktie am 17.08.2026 auf 25,68 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 36,75 Prozent vermindert.

Imperial Brands erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at