Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Frühe Investition
|
10.11.2026 10:03:31
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Imperial Brands-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Imperial Brands-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33,89 GBP wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 295,072 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 28,99 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 554,15 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -14,46 Prozent.
Insgesamt war Imperial Brands zuletzt 22,26 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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