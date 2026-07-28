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Imperial Brands Aktie

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WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

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Imperial Brands-Investition im Blick 28.07.2026 10:03:44

FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Imperial Brands-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Imperial Brands-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Imperial Brands-Anteile an diesem Tag bei 28,64 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Imperial Brands-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 349,162 Imperial Brands-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 27.07.2026 9 839,39 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,18 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,61 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Imperial Brands eine Börsenbewertung in Höhe von 21,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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