Imperial Brands Aktie

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WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

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Frühe Anlage 31.03.2026 10:03:49

FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Imperial Brands-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Imperial Brands-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 38,63 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,589 Imperial Brands-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.03.2026 80,17 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 30,97 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 19,83 Prozent verkleinert.

Der Imperial Brands-Wert an der Börse wurde auf 23,99 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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