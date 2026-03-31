Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Frühe Anlage
|
31.03.2026 10:03:49
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Imperial Brands-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 38,63 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,589 Imperial Brands-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.03.2026 80,17 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 30,97 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 19,83 Prozent verkleinert.
Der Imperial Brands-Wert an der Börse wurde auf 23,99 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Imperial Brands plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.03.26
|Imperial Brands-Aktie schwächer: Reemtsma schließt Standort Langenhagen und streicht 600 Jobs (dpa-AFX)
|
24.03.26
|FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.03.26
|ROUNDUP: Reemtsma schließt Werk Langenhagen - 600 Jobs fallen weg (dpa-AFX)
|
17.03.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.03.26
|FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.03.26
|LSE-Handel FTSE 100 verliert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Imperial Brands plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Imperial Brands plc
|35,98
|1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.