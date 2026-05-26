Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Lukrativer Imperial Brands-Einstieg?
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26.05.2026 10:03:47
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 10 Jahren bedeutet
Am 26.05.2016 wurde das Imperial Brands-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,69 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 265,322 Imperial Brands-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 415,76 GBP, da sich der Wert einer Imperial Brands-Aktie am 22.05.2026 auf 27,95 GBP belief. Mit einer Performance von -25,84 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Imperial Brands eine Marktkapitalisierung von 21,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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