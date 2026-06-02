Imperial Brands Aktie

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WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

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Imperial Brands-Anlage 02.06.2026 10:04:20

FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Imperial Brands von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Imperial Brands-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Imperial Brands-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Imperial Brands-Aktie an diesem Tag 28,47 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hat, hat nun 3,512 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Imperial Brands-Aktie auf 26,88 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,42 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 94,42 GBP, was einer negativen Performance von 5,58 Prozent entspricht.

Imperial Brands war somit zuletzt am Markt 20,79 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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