Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Imperial Brands-Performance
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23.06.2026 10:04:02
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Imperial Brands von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurden Imperial Brands-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Imperial Brands-Anteile bei 36,78 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 2,719 Imperial Brands-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Imperial Brands-Aktie auf 27,37 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,42 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 25,58 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 21,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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