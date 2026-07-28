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Informa Aktie

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WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

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Profitable Informa-Investition? 28.07.2026 10:03:44

FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Informa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Informa-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6,72 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Informa-Aktie investierten, hätten nun 1 488,939 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.07.2026 gerechnet (8,87 GBP), wäre die Investition nun 13 209,87 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,10 Prozent angezogen.

Informa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,02 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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