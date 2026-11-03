FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Informa-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.11.2023 wurde das Informa-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Informa-Papier bei 7,19 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Informa-Papier investiert hätte, befänden sich nun 139,159 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (8,47 GBP), wäre die Investition nun 1 179,24 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 17,92 Prozent.

Zuletzt verbuchte Informa einen Börsenwert von 11,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at