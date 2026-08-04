Informa Aktie

Informa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

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Profitables Informa-Investment? 04.08.2026 10:03:42

FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Informa-Aktien gewesen.

Die Informa-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,70 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Informa-Aktie investierten, hätten nun 11,492 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (8,96 GBP), wäre die Investition nun 103,01 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 3,01 Prozent.

Informa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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