FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Informa-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Informa-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,61 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 512,859 Informa-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,52 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 11 382,75 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 13,83 Prozent.

Insgesamt war Informa zuletzt 9,56 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at