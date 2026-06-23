FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Informa-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 23.06.2021 wurde das Informa-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Informa-Anteile bei 5,20 GBP. Bei einem Informa-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,230 Informa-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 168,19 GBP, da sich der Wert einer Informa-Aktie am 22.06.2026 auf 8,75 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,19 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Informa betrug jüngst 10,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at