FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Informa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Informa-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Informa-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,62 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Informa-Aktie investiert, befänden sich nun 17,800 Informa-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.12.2025 167,57 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,41 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67,57 Prozent erhöht.

Informa war somit zuletzt am Markt 12,14 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at