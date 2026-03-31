Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Profitabler Informa-Einstieg?
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31.03.2026 10:03:49
FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Informa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Informa-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Informa-Aktie bei 5,64 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Informa-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,718 Informa-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 7,46 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,14 GBP wert. Damit wäre die Investition um 32,14 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Informa eine Börsenbewertung in Höhe von 9,46 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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