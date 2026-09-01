Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Langfristige Performance
|
01.09.2026 10:03:56
FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Informa-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Informa-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,77 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 114,025 Informa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 1 027,82 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,01 GBP belief. Mit einer Performance von +2,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Informa jüngst 11,27 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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