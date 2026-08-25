FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Informa von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Informa-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Informa-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Informa-Aktie bei 6,58 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,191 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Informa-Papiers auf 9,00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,72 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 36,72 Prozent.

Jüngst verzeichnete Informa eine Marktkapitalisierung von 11,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at