FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Informa von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Informa-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,97 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 434,309 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 7,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 253,59 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,54 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Informa betrug jüngst 9,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at