FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Informa von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Informa-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Informa-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Informa-Anteile betrug an diesem Tag 6,23 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 16,056 Informa-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,14 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 130,76 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 30,76 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Informa belief sich zuletzt auf 10,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at