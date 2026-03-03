Informa Aktie

WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

Informa-Investition 03.03.2026 10:04:01

FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Informa von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Informa-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Informa-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Informa-Anteile betrug an diesem Tag 5,72 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 746,984 Informa-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.03.2026 auf 8,01 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 996,84 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 39,97 Prozent gleich.

Informa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

