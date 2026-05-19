FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Informa-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Informa-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,28 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Informa-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 137,400 Informa-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.05.2026 auf 8,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 105,80 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,58 Prozent.

Informa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at