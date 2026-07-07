Informa Aktie

Informa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

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Lukratives Informa-Investment? 07.07.2026 10:03:50

FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Informa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Informa-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Informa-Anteile an diesem Tag bei 8,11 GBP. Bei einem Informa-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 233,046 Informa-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.07.2026 auf 9,07 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 178,79 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,79 Prozent zugenommen.

Am Markt war Informa jüngst 11,49 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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