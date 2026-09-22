FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Informa von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Informa eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 22.09.2016 wurde die Informa-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,64 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 150,649 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 8,96 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 350,42 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 35,04 Prozent gleich.

Informa war somit zuletzt am Markt 10,94 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at