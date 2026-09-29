Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Informa-Anlage im Blick
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29.09.2026 10:03:33
FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Informa von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Informa-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Informa-Aktie bei 9,06 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 103,996 Informa-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 664,39 GBP, da sich der Wert eines Informa-Anteils am 28.09.2026 auf 8,75 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3,36 Prozent.
Der Marktwert von Informa betrug jüngst 10,95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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