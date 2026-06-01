FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in InterContinental Hotels Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das InterContinental Hotels Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die InterContinental Hotels Group-Aktie an diesem Tag bei 38,67 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 258,585 InterContinental Hotels Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen InterContinental Hotels Group-Aktien wären am 29.05.2026 39 860,95 USD wert, da der Schlussstand 154,15 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 39 860,95 USD, was einer positiven Performance von 298,61 Prozent entspricht.

InterContinental Hotels Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at