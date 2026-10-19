InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|Rentabler InterContinental Hotels Group-Einstieg?
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19.10.2026 10:04:18
FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das InterContinental Hotels Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 48,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das InterContinental Hotels Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,739 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 525,63 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Papiers am 16.10.2026 auf 170,00 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 252,56 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von InterContinental Hotels Group bezifferte sich zuletzt auf 24,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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