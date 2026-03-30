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InterContinental Hotels Group Aktie

InterContinental Hotels Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057

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InterContinental Hotels Group-Performance im Blick 30.03.2026 10:03:40

FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen InterContinental Hotels Group-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die InterContinental Hotels Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 67,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das InterContinental Hotels Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 148,971 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der InterContinental Hotels Group-Aktie auf 130,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 388,54 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 93,89 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich jüngst auf 19,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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