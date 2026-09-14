InterContinental Hotels Group Aktie

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WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057

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Profitable InterContinental Hotels Group-Investition? 14.09.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in InterContinental Hotels Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden InterContinental Hotels Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 61,92 USD. Bei einem InterContinental Hotels Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 161,498 InterContinental Hotels Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen InterContinental Hotels Group-Anteile wären am 11.09.2026 24 789,87 USD wert, da der Schlussstand 153,50 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 147,90 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für InterContinental Hotels Group eine Börsenbewertung in Höhe von 22,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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