FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in InterContinental Hotels Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.04.2021 wurde das InterContinental Hotels Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die InterContinental Hotels Group-Aktie bei 70,02 USD. Bei einem InterContinental Hotels Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,428 InterContinental Hotels Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen InterContinental Hotels Group-Anteile wären am 24.04.2026 208,52 USD wert, da der Schlussstand 146,00 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 208,52 USD entspricht einer Performance von +108,52 Prozent.

Am Markt war InterContinental Hotels Group jüngst 21,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at