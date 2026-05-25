InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|Profitabler InterContinental Hotels Group-Einstieg?
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25.05.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 5 Jahren eingefahren
Die InterContinental Hotels Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die InterContinental Hotels Group-Anteile bei 66,64 USD. Bei einem InterContinental Hotels Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,006 InterContinental Hotels Group-Aktien. Die gehaltenen InterContinental Hotels Group-Papiere wären am 22.05.2026 2 286,09 USD wert, da der Schlussstand 152,35 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 128,61 Prozent.
InterContinental Hotels Group war somit zuletzt am Markt 22,65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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