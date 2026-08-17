InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|Profitable InterContinental Hotels Group-Anlage?
|
17.08.2026 10:04:12
FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der InterContinental Hotels Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60,31 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investierten, hätten nun 16,582 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 158,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 634,06 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 163,41 Prozent vermehrt.
Am Markt war InterContinental Hotels Group jüngst 23,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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