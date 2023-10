FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in InterContinental Hotels Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 30.10.2022 wurde das InterContinental Hotels Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 46,87 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das InterContinental Hotels Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 213,356 InterContinental Hotels Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2023 auf 59,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 647,75 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26,48 Prozent.

Insgesamt war InterContinental Hotels Group zuletzt 9,74 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at