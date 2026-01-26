InterContinental Hotels Group Aktie

InterContinental Hotels Group

WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057

Rentable InterContinental Hotels Group-Investition? 26.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterContinental Hotels Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in InterContinental Hotels Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der InterContinental Hotels Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56,82 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 175,994 InterContinental Hotels Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 111,23 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Papiers am 23.01.2026 auf 137,00 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 141,11 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 20,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu InterContinental Hotels Group plc

Analysen zu InterContinental Hotels Group plc

Aktien in diesem Artikel

InterContinental Hotels Group plc

