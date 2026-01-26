InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|Rentable InterContinental Hotels Group-Investition?
|
26.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterContinental Hotels Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der InterContinental Hotels Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56,82 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 175,994 InterContinental Hotels Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 111,23 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Papiers am 23.01.2026 auf 137,00 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 141,11 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 20,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InterContinental Hotels Group plc
|
10:04
|FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterContinental Hotels Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
19.01.26
|FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
16.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
02.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu InterContinental Hotels Group plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|InterContinental Hotels Group plc
|113,00
|-2,59%