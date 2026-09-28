InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|Rentable InterContinental Hotels Group-Anlage?
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28.09.2026 10:03:45
FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterContinental Hotels Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der InterContinental Hotels Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 122,26 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investierten, hätten nun 8,179 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 278,82 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Papiers am 25.09.2026 auf 156,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,88 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 22,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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