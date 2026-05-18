InterContinental Hotels Group Aktie

InterContinental Hotels Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057

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InterContinental Hotels Group-Anlage im Blick 18.05.2026 10:04:29

FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterContinental Hotels Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterContinental Hotels Group-Aktie gebracht.

Am 18.05.2023 wurde die InterContinental Hotels Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 72,68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,376 InterContinental Hotels Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der InterContinental Hotels Group-Aktie auf 148,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 204,25 USD wert. Mit einer Performance von +104,25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von InterContinental Hotels Group bezifferte sich zuletzt auf 22,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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