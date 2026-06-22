InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|Profitable InterContinental Hotels Group-Investition?
|
22.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterContinental Hotels Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades InterContinental Hotels Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 67,91 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 147,251 InterContinental Hotels Group-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 19.06.2026 24 922,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169,25 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 149,22 Prozent.
InterContinental Hotels Group wurde am Markt mit 25,12 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!