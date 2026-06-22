FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterContinental Hotels Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen InterContinental Hotels Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades InterContinental Hotels Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 67,91 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 147,251 InterContinental Hotels Group-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 19.06.2026 24 922,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169,25 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 149,22 Prozent.

InterContinental Hotels Group wurde am Markt mit 25,12 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at