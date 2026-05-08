InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|Ausschüttung
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08.05.2026 14:03:56
FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: Über diese Dividende können sich InterContinental Hotels Group-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group am 07.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,83 USD auszuzahlen. Damit wurde die InterContinental Hotels Group-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 9,58 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von InterContinental Hotels Group beträgt 270,00 Mio. USD. Damit wurde die InterContinental Hotels Group-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,25 Prozent erhöht.
Dividendenrendite im Blick
Letztlich notierte der InterContinental Hotels Group-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via London bei 148,05 USD. Am 08.05.2026 wird das InterContinental Hotels Group-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der InterContinental Hotels Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2025 weist die InterContinental Hotels Group-Aktie eine Dividendenrendite von 1,30 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 1,25 Prozent.
Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der InterContinental Hotels Group-Aktienkurs via London 101,17 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 106,85 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie InterContinental Hotels Group
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 2,07 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,40 Prozent zulegen.
Fundamentaldaten von Dividenden-Titel InterContinental Hotels Group
Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens InterContinental Hotels Group beläuft sich aktuell auf 21,786 Mrd. USD. Das InterContinental Hotels Group-KGV beläuft sich aktuell auf 28,66. Der Umsatz von InterContinental Hotels Group betrug in 2025 5,189 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 4,91 USD.
Redaktion finanzen.at
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