Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Profitabler Intermediate Capital Group-Einstieg?
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Intermediate Capital Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Intermediate Capital Group-Aktie an diesem Tag bei 5,31 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 885,014 Intermediate Capital Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2026 32 120,64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,04 GBP belief. Mit einer Performance von +221,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Intermediate Capital Group belief sich zuletzt auf 4,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
