Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Intermediate Capital Group-Investmentbeispiel
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09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 09.11.2023 wurde die Intermediate Capital Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,13 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,796 Intermediate Capital Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 1 345,13 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 19,00 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 34,51 Prozent.
Intermediate Capital Group wurde am Markt mit 5,15 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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