WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

Langfristige Performance 20.10.2025 10:04:13

FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Intermediate Capital Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Intermediate Capital Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Intermediate Capital Group-Anteile bei 13,35 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Intermediate Capital Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74,923 Intermediate Capital Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 445,27 GBP, da sich der Wert einer Intermediate Capital Group-Aktie am 17.10.2025 auf 19,29 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,53 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Intermediate Capital Group belief sich jüngst auf 5,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

