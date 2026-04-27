Intermediate Capital Group Aktie

Intermediate Capital Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 27.04.2026 10:03:32

FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Intermediate Capital Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Intermediate Capital Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intermediate Capital Group-Anteile bei 12,76 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert, befänden sich nun 7,840 Intermediate Capital Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers auf 18,17 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,45 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,45 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Intermediate Capital Group einen Börsenwert von 5,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intermediate Capital Group PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Intermediate Capital Group PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intermediate Capital Group PLC 20,80 -0,95% Intermediate Capital Group PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen