Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Langfristige Anlage
|
27.04.2026 10:03:32
FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Intermediate Capital Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intermediate Capital Group-Anteile bei 12,76 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert, befänden sich nun 7,840 Intermediate Capital Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers auf 18,17 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,45 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,45 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Intermediate Capital Group einen Börsenwert von 5,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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