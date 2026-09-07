FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in Intermediate Capital Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Intermediate Capital Group-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Intermediate Capital Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,50 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Intermediate Capital Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,512 Intermediate Capital Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 905,12 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Papiers am 04.09.2026 auf 19,46 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 9,49 Prozent.

Alle Intermediate Capital Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at