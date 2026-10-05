Intermediate Capital Group Aktie

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WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

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Langfristige Performance 05.10.2026 10:03:43

FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Intermediate Capital Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 05.10.2025 wurde das Intermediate Capital Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 23,00 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investierten, hätten nun 434,783 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 665,22 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Papiers am 02.10.2026 auf 17,63 GBP belief. Damit wäre die Investition um 23,35 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Intermediate Capital Group einen Börsenwert von 4,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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