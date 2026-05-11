FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intermediate Capital Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intermediate Capital Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Intermediate Capital Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Intermediate Capital Group-Anteile bei 6,30 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Intermediate Capital Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 588,562 Intermediate Capital Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 18,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 944,40 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 199,44 Prozent.

Intermediate Capital Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at