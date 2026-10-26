FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intermediate Capital Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Intermediate Capital Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Intermediate Capital Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,97 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Intermediate Capital Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 676,446 Intermediate Capital Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,93 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 30 058,68 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 200,59 Prozent.

Der Marktwert von Intermediate Capital Group betrug jüngst 4,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at