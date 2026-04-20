Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Langfristige Performance
|
20.04.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intermediate Capital Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Intermediate Capital Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Intermediate Capital Group-Anteile bei 17,61 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 567,859 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers auf 18,71 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 624,65 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +6,25 Prozent.
Insgesamt war Intermediate Capital Group zuletzt 5,25 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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